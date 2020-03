Shadow of the Colossus: dove trovare le Monete e sbloccare la Spada di Dormin

Rispetto alla versione originale, il remake di Shadow of the Colossus include una nuova tipologia di oggetti collezionabili: le monete d'oro. In questa mini-guida vi mostriamo dove trovarle tutte, in modo da aprire la stanza segreta del Santuario del Culto e sbloccare la Spada di Dormin.

Nella mappa del remake di Shadow of the Colossus sono sparse 79 monete d'oro. Trovarle tutte vi consente di accedere all'area segreta dei sotterranei del Santuario del Culto, luogo dove potrete trovare e raccogliere la Spada di Dormin. Vediamo come fare.

Dove trovare tutte le Monete d'Oro di Shadow of the Colossus

Potrete trovare le monete d'oro di Shadow of the Colossus durante le fasi esplorative. Ogni volta che vi avvicinerete a ognuna di esse, il DualShock 4 emetterà un suono. Prestate dunque attenzione (e drizzate le orecchie) mentre andate in giro per il mondo di gioco.

Se avete bisogno di aiuto per trovarle tutte, vi basta consultare il video riportato in cima e le mappa proposta a fondo pagina, dove sono segnalate le posizioni in cui sono situate le monete d'oro.

Come sbloccare e trovare la Spada di Dormin in Shadow of the Colossus

Dopo aver trovato tutte le monete d'oro, sarà possibile accedere all'area segreta dei sotterranei del Santuario del Culto. Al suo interno troverete la Spada di Dormin: vi basterà avvicinarvi ad essa e raccoglierla per farla vostra, come potete vedere nel filmato proposto in apertura a partire dal minuto 42:00.

Se anche voi state cogliendo l'occasione di giocare (o riscoprire) il remake del capolavoro di Fumito Ueda grazie alla selezione dei giochi PS Plus gratis di marzo 2020, potrebbe tornarvi utile consultare la nostra guida introduttiva al remake di Shadow of the Colossus, con tutto quello che c'è da sapere sulle meccaniche di gioco e i segreti del titolo.