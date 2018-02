Shadow of the Colossus: vediamo il trailer di lancio della nuova esclusiva PS4

Mancano ormai poche ora alla pubblicazione di, e per celebrare l'occasione,ha pubblicato il trailer di lancio della nuova esclusiva per console

Il titolo narra l'avventura di Wander, un giovane che, in sella al suo cavallo, attraversa una vasta landa desolata per riportare in vita una persona cara. Shadow of the Colossus fu originariamente pubblicato su PlayStation 2 nel 2005, e il remake di Bluepoint Games è stato realizzato partendo da zero per avvantaggiarsi della tecnologia moderna di PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Oltre ai miglioramenti grafici sono state introdotte nuove caratteristiche come la modalità foto e un sistema di controlli aggiornato.

Shadow of the Colossus è in arrivo domani, 7 febbraio 2018, in esclusiva su console PlayStation 4.