Shadow of the Colossus: un video mette a confronto le versioni PS3 e PS4

Un nuovo filmato pubblicato dal canale YouTube Cycu1 ha messo a confrontonelle versioni per PlayStation 3 e PlayStation 4; quest'ultima mostrata proprio in occasione della recente conferenza tenuta daalla Paris Games Week 2017.

Come potete osservare tramite il video che trovate in testata di notizia, il lavoro svolto per portare l'apprezzato titolo di Ueda su console current gen risulta alquanto notevole: se su PS3 era possibile godere del solo lavoro di rimasterizzazione, su PS4 è denotabile un lavoro nettamente più complesso, che non fa altro che donare alla veste grafica del gioco un aspetto ancora più evocativo.

Shadow of the Colossus uscirà su PlayStation 4 il 6 febbraio al prezzo di 39,99 euro. Il titolo supporterà PS4 Pro, console sulla quale saranno disponibili due modalità di gioco.