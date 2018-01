Shadow of the Colossus: Video Recensione della riedizione del gioco di Fumito Ueda per PS4

è un titolo soverchiante, rimasto fino ad oggi bellissimo e immutabile, e riscopertosi, anche senza Ueda, mutato e bellissimo. Il "nuovo"si presenta come una riedizione meravigliosa dal punto di vista tecnico, che ha molto rispetto per l'opera originale e riesce ad attualizzarne il colpo d'occhio in maniera miracolosa.

Eppure, per un prodotto del genere, dal design essenziale e sottrattivo, ogni aggiunta e ogni modifica rappresentano un potenziale pericolo alla conservazione della visione originale. Il paradosso è che quello di Shadow of the Colossus per PlayStation 4 è uno dei più bei remake di sempre, senza essere un'opera propriamente canonica.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Shadow of the Colossus e al lungo video che mostra i primi 60 minuti di gameplay dell'avventura. Buona visione!