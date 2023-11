Shadow of the Erdtree sarà un DLC enorme, grande la metà di Elden Ring?

Lo YouTuber e insider FightinCowboy ha dichiarato di aspettarsi tantissimi contenuti da Shadow of the Erdtree, il primo DLC di Elden Ring attualmente in fase di sviluppo negli studi di FromSoftware.

Secondo le parole di FightinCowboy, Shadow of the Erdtree "sarà eccezionalmente vasto per essere un DLC, essenzialmente sarà grande la metà di Elden Ring." Inoltre, a suo avviso, il lancio del DLC "oscurerà altre grandi pubblicazioni, nonostante si tratti solamente di una espansione."

A queste parole si aggiungono quelle dello YouTuber Oroboro che dichiara di aspettarsi un DLC da almeno 25 ore e forse anche qualcosa di più, purtroppo però dopo questa dichiarazione la live è stata cancellata dallo stesso YouTuber.

FightingCowboy e Oroboro sono tra le fonti più rispettate della community dei Souls e Bandai Namco li ha spesso invitati a provare i nuovo giochi di FromSoftware, tra cui Armored Core 6. Proprio FightingCowboy rivelò in anteprima assoluta che il nuovo Armored Core sarebbe uscito prima del DLC di Elden Ring, cosa poi effettivamente avvenuta.

Shadow of Erdtree è in fase di sviluppo ma ancora privo di una data di uscita, la speranza è quella di saperne di più durante i The Game Awards del prossimo 8 dicembre. Se così sarà, ne sapremo di più tra circa un mese.