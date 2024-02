Shadow of the Erdtree è indipendente o serve Elden Ring, esce anche su PS4?

FromSoftware ha annunciato la data d'uscita di Elden Ring Shadow of the Erdtree, l'attesissima espansione disponibile a partire dal 21 giugno 2024 e pronta ad intrattenere i fan con una nuova, ricca avventura. In vista dell'uscita del DLC, ecco alcuni utili reminder.

Anzitutto, per giocare a Shadow of the Erdtree serve necessariamente Elden Ring oppure l'espansione è indipendente? La risposta esatta è la prima: per accedere al DLC bisogna essere in possesso del gioco base e, come ha spiegato il director Hidetaka Miyazaki in merito alla storia di Elden Ring Shadow of the Erdtree, bisogna aver raggiunto uno specifico punto dell'avventura principale prima di accedere al contenuto aggiuntivo.

Per quanto riguarda le piattaforme sulle quali Shadow of the Erdtree sarà disponibile, si parla solo di PC e console next-gen oppure trovano spazio anche PlayStation 4 e Xbox One? Potete stare tranquilli: il DLC sarà disponibile su tutte le piattaforme, sia attuali che old-gen, che già ospitano Elden Ring, senza eccezione alcuna. Per l'occasione FromSoftware metterà comunque in commercio delle nuove edizioni fisiche solo per PS5 e Xbox Series X/S, contenenti l'avventura base e un voucher code per riscattare l'espansione; su tutte le altre piattaforme, invece, il DLC andrà acquistato attraverso gli store digitali.