Shadow of the Ninja Remake sta per essere annunciato? Forse sì

In un nuovo video pubblicato da Tengo Project, sussidiaria di Natsume Atari, sembra essere trapelato fra le righe un potenziale annuncio riguardante Shadow of the Ninja Remake.

Per chi non lo ricordasse, Shadow of the Ninja era un popolare gioco d'azione a scorrimento laterale che fu rilasciato su Nintendo nell'agosto del 1990.

Nel video vediamo Hiroyuki Iwatsuki, compositore di Tengo Project, che fa visita all'ex "super compositore" di Natsume, Iku Mizutani, a Osaka. Grazie alla traduzione fornita da Gematsu, sappiamo che il primo dice al secondo che Tengo Project è attualmente al lavoro su uno dei passati titoli di Natsume Atari, uno di quelli a cui Mizutani ha lavorato.

Chiede quindi a Mizutani se ricorda la musica e a quel punto il compositore inizia a strimpellare con la propria chitarra, iniziando a suonare niente meno che la musica della schermata del titolo di Shadow of the Ninja.

Non finisce qui: Mizutani suona ulteriori tracce mentre scorrono a sprazzi alcune scene del remake, a cui segue l'invito ad aspettare ulteriori news in futuro. Ciò nonostante, nel video non c'è una conferma ufficiale.

Ciò nonostante, i riferimenti alla musica di Shadow of the Ninja sono inconfondibili e le stesse immagini sembrano mostrare i mondo di gioco con un design più moderno. Non resta che attendere ulteriori news in proposito.

La notizia di un remake, in un'epoca come la nostra, non dovrebbe sorprendere. Si tratta di un periodo particolarmente fortunato per questo genere di opere, basti pensare ad esempio al fatto che Resident Evil 4 Remake è stato un successo da 5 milioni di copie.