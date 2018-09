Shadow of the Tomb Raider: 4K nativo, HDR e modalità performance su Xbox One X

Eidos Montreal e Square Enix hanno pubblicato un nuovo trailer interamente dedicato alla versione Xbox One X di Shadow of the Tomb Raider.

L'obiettivo del filmato è quello di mettere in risalto le caratteristiche tecniche di questa versione, che si preannuncia come la migliore in assoluto in ambito console. I giocatori potranno beneficiare della risoluzione 4K nativa, di texture in alta definizione, del supporto alla tecnologia HDR e del True 3D Audio con Dolby Atmos. Gli amanti della fluidità, invece, potranno decidere di attivare la modalità performance, che riduce la risoluzione per privilegiare il framerate. Non sono stati forniti valori precisi in tal senso, per i quali dovremo attendere un'analisi tecnica approfondita. Trovate il filmato, che mostra anche numerose scene di gameplay, in cima a questa notizia. Buona visione!

Shadow of the Tomb Raider sarà disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC dal prossimo 14 settembre. Domani 10 settembre alle ore 15:00, invece, troverete tra le nostre pagine la recensione curata da Tommaso "Todd" Montagnoli. Nella notte, Square Enix ed Eidos Montreal hanno anche presentato la modalità fotografica inclusa nel gioco.