Shadow of the Tomb Raider: alcune scelte avranno un forte impatto sul mondo di gioco

In attesa del reveal del gameplay di Shadow of the Tomb Raider, Eidos Montreal si diverte a stuzzicare i fan con un breve filmato in cui il Senior Game Director Daniel Bisson ci parla della nuova avventura di Lara Croft.

Come afferma lo sviluppatore, Shadow of the Tomb Raider sarà il capitolo finale della storia delle origini di Lara Croft, il gioco che segnerà la definitiva trasformazione della protagonista nell'esperta avventuriera che tutti conosciamo. Rispetto ai due capitoli precedenti, questo nuovo episodio sarà molto più incentrato sulle emozioni e sul percorso personale di Lara. Proseguendo, Daniel Blisson ci rivela che nel corso dell'avventura il giocatore sarà chiamato a compiere scelte importanti che avranno un forte impatto sul mondo di gioco. Il filmato si interrompe bruscamente sul più bello, proprio quando lo sviluppatore è in procinto di descriverci una delle scene clou.

Shadow of the Tomb Raider sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 14 settembre 2018. In questo nuovo episodio Lara Croft dovrà sventare la minaccia di un'apocalisse Maya, scatenatasi in seguito al furto di un'antica reliquia. Eidos Montreal mostrerà per il prima volta il gameplay in occasione dell'E3 2018, molto probabilmente durante la conferenza di Square Enix, prevista alle 19:00 dell'11 giugno.