L'enigma di Shadow of the Tomb Raider disponibile fino al 26 marzo

In attesa chericeva il suo full reveal fissato per il mese di aprile, i fan possono divertirsi a cercare di risolvere un enigma con la possibilità di vincere un viaggio per uno degli eventi di presentazione del gioco.

Risolvi l'enigma del Sentiero delle stelle per sbloccare alcuni indizi esclusivi sulla nuova avventura di Lara Croft, Shadow of the Tomb Raider! Ogni lunedì verrà presentato un nuovo livello con il relativo premio in palio, fino al momento della presentazione ufficiale di Shadow of the Tomb Raider prevista per il 27 aprile.

I fan dei paesi inclusi nell'iniziativa che completeranno il livello 1 entro il 26 marzo alle ore 09:00 PDT / 12:00 EDT / 17:00 CET potranno partecipare all'estrazione di un viaggio per due a uno degli eventi di presentazione di Shadow of the Tomb Raider in programma a Montreal, Los Angeles o Londra! Insieme, potrete provare Shadow of the Tomb Raider, conoscere il team di sviluppo e gustare un delizioso buffet.

Per ogni livello completato, ti verrà richiesto di condividere il teaser trailer e l'enigma di Shadow of the Tomb Raider sui tuoi profili social per ottenere fino a 6 opportunità in più di vincere ogni settimana. Ogni volta che un livello verrà completato più di 5000 volte, si sbloccherà un nuovo indizio per Shadow of the Tomb Raider!

Per iniziare a risolvere l'enigma potete visitare il sito ufficiale del gioco, mentre a questo indirizzo potete consultare le regole ufficiali della competizione.

Shadow of the Tomb Raider sarà disponibile per Xbox One, PS4 e PC il 14 settembre 2018.