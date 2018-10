Shadow of the Tomb Raider: annunciato il primo DLC The Forge

Square-Enix ha annunciato il primo DLC di Shadow of the Tomb Raider, intitolato The Forge e disponibile dal 13 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One come parte del Season Pass e in vendita anche separatamente.

In The Forge, Lara Croft si ritroverà a dover fronteggiare la lava incandescente di Kuwaq Yaku, il pacchetto proporrà nuove sfide giocabili in singolo oppure in co-op con la possibilità di ottenere ricompense esclusive tra cui armi e skin.

The Forge sarà disponibile singolarmente al prezzo di 4.99 euro, gratis per i possessori del Season Pass (29.99 euro), Square-Enix ha annunciato un piano di supporto a lungo termine con l'intenzione di proporre nuovi contenuti per Shadow of the Tomb Raider su base regolare almeno fino all'estate del 2019.