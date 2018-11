Shadow of the Tomb Raider arriva su macOS e Linux nel 2019

Dopo aver esordito su PC Windows 10, PlayStation 4 e Xbox One, Shadow of the Tomb Raider, il capitolo conclusivo della trilogia ideata da Crystal Dynamics e portata a termine da Eidos Montreal, sarà pubblicato anche su sistemi operativi Linux e macOS nel corso del 2019, come annunciato da Square-Enix.

A portare l'ultima avventura di Lara Croft su macOS e Linux saranno gli sviluppatori di Feral Interactive, che già negli scorsi anni si sono occupati dei porting di Tomb Raider (2013) e Rise of the Tomb Raider (2015) sulle stesse piattaforme.

Shadow of the Tomb Raider ci narra le vicende conclusive della serie reboot di Square-Enix, con la nostra Lara chiamata ad affrontare una possibile apocalisse Maya. L'eroina dovrà superare fitte foreste ed oscure catacombe irte di pericoli, e affrontare nuovi potenti nemici. Per fare tutto ciò, i giocatori potranno fare utilizzo di un'ascia, utile sia in combattimento che in fase di scalata, e sfruttare tutte le abilità in-game dell'agile e impavida Lara. Le caratteristiche principali del gioco vengono riassunte nel trailer che trovate in cima alla notizia.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Shadow of the Tomb Raider, già disponibile su PC Windows 10, PlayStation 4 e Xbox One, sarà disponibile anche su macOS e Linux nel corso del 2019. Da pochi giorni è stato pubblicato il DLC The Forge.