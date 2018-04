Shadow of the Tomb Raider avrà anche altre location, oltre al Messico

Durante il reveal avvenuto pochi giorni fa, Square Enix ha annunciato che in Shadow of the Tomb Raider Lara Croft si dirigerà in Messico (giungla compresa), dove sarà chiamata a sventare una vera e propria apocalisse Maya.

Grazie ad una video intervista apparsa su GameReactor, tuttavia, abbiamo scoperto che il Messico non sarà l'unica location esplorabile nel capitolo conclusivo della nuova trilogia di Tomb Raider. Lo ha dichiarato Arne Oehme, level design director di Eidos Montreal: "Ci saranno diverse location molto diverse tra loro. Una di quelle sarà il Messico, ma ce ne saranno anche altre da scoprire e, come sempre accade nei nostri giochi, saranno ricchi di riferimenti storici. Lara sarà impegnata a scoprire indizi e a risolvere i misteri ad essi legati".

Oehme, in ogni caso, non ha svelato molto altro su queste location aggiuntive, e ha preferito lasciare il piacere della scoperta ai giocatori. Il primo capitolo si svolgeva tutto sull'isola di Yamatai, nel Triangolo del Diavolo. Il secondo, dopo il breve prologo in Siria, era invece ambientato in Siberia. Cosa ve ne pare di questa notizia?

Vi ricordiamo che Shadow of the Tomb Raider verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 14 settembre. Il primo video gameplay verrà mostrato in occasione dell'E3 2018 che si svolgerà a Los Angeles nel mese di giugno.