Shadow of the Tomb Raider: il budget ammonta a $75-100 milioni, più 35 per il marketing

In una recente intervista concessa a Game Industry, il capo di Eidos Montreal David Anfossi ha avuto modo di parlare delle enormi difficoltà che derivano dallo sviluppo di progetti single player ad alto budget.

Titoli di questo tipo sono estremamente rischiosi poiché vengono completati e messi da parte dai giocatori in relativamente poco tempo ed offrono poche opportunità di monetizzazione. Un titolo dall'incredibile successo come God of War è stato descritto come un'eccezione, non la regola. Altri giochi single player hanno molte più difficoltà sul mercato.

David Anfossi ed Eidos Montreal hanno ribadito ancora una volta di preferire questa tipologia di esperienze, ma hanno aggiunto che bisognerà farle evolvere in futuro. Non a caso, la compagnia ha già espresso la volontà di includere una componente online nei suoi prossimi titoli. Non è ancora chiaro quanto peserà nell'economia di gioco ma Anfossi ha chiarito che "online non significa necessariamente multiplayer. Online, per me, non significa mettere da parte un'esperienza single player. Potrebbe essere parte di quell'esperienza".

In un altro passo dell'intervista, invece, il boss ha rivelato che la produzione di titoli come Shadow of the Tomb Raider può costare dai 75 ai 100 milioni di dollari. Non è tutto, poiché a questi vanno aggiunti almeno altre 35 milioni di dollari per il marketing e la distribuzione. Giochi di questo tipo devono necessariamente ottenere un grande successo per generare dei guadagni per i publisher, per cui c'è molta pressione sugli sviluppatori. È innegabile, tuttavia, che un budget così elevato facilita molti aspetti del lavoro. A tal proposito, Anfossi ha dichiarato: "C'è tanta pressione, non possiamo evitarla. Allo stesso tempo, tuttavia, ci dà l'opportunità di testare e preparare in tutta sicurezza alcune cose, e rimuovere determinati rischi".

Cosa ne pensate delle sue parole? Vi ricordiamo che Shadow of the Tomb Raider verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 14 settembre in tre differenti edizioni: Standard, Croft e Ultimate. Il primo video gameplay verrà mostrato durante l'E3 2018.