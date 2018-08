Shadow of the Tomb Raider: bundle con Xbox One X e nuovo video di gameplay

Dopo quelli dedicati a Battlefield V e Fallout 76, Microsoft ha annunciato un nuovo bundle, che vede qui come protagonisti Xbox One X e Shadow of the Tomb Raider, il capitolo conclusivo della serie reboot incentrata sulle avventure di Lara Croft.

Il bundle include i seguenti contenuti:

Xbox One X 1TB Edition

Shadow of the Tomb Raider (download)

Controller Wireless

1 mesi di Xbox Game Pass

14 giorni di prova per Xbox Live Gold

In aggiunta, è stato mostrato un nuovo filmato di gameplay tratto dal nuovo gioco di Eidos Montreal, a cui potete dare uno sguardo in apertura di notizia. Il video vede la nostra protagonista attraversare una misteriosa caverna irta di pericoli e piena di enigmi ambientali da risolvere.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Shadow of the Tomb Raider uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 14 settembre 2018.