Shadow of the Tomb Raider: come ottenere esperienza più velocemente

Ci sono vari modi di guadagnare esperienza in Shadow of the Tomb Raider, fondamentale per poter aumentare di livello e ottenere punti da spendere per imparare nuove abilità. Ecco come fare per ottenere rapidamente punti XP nell'ultima avventura di Lara Croft.

Seguendo la trama principale è possibile guadagnare tantissima esperienza, più che sufficiente per cavarsela ai livelli di difficoltà più bassi. Ci sono tuttavia molti modi differenti per ottenerne in quantità maggiore, che possono risultare incredibilmente utili per tutti coloro che hanno optato per la massima difficoltà.

Decifrate i Monoliti

Sfide e Missioni Secondarie

Completate le Tombe della Sfida

I Monoliti disseminati lungo il viaggio di Lara non sono solo fonti di tesori, ma anche delle eccellenti fonti d'esperienza. Decifrarli, tuttavia, richiede delle elevate conoscenze linguistiche, a loro volta acquisibili analizzando i, ie lenascoste nelle giungla e nelle altre ambientazioni. Ognuna di queste azioni vi ricompenserà a sua volta con punti esperienza. Come avrete sicuramente intuito,Ogni capitolo di Shadow of the Tomb Raider comprende delleil cui completamento garantisce un bel po' di punti esperienza. Tali sfide variano dal collezionare un certo numero di oggetti al raggiungimento di determinati obiettivi. Sono totalmente opzionali, ma non vanno assolutamente sottovalutate. Stessa cosa dicasi per le. Queste ultime, a differenza delle sfide, divengono disponibili presso i personaggi non giocanti solo dopo diverse ore di gioco, una volta raggiunto l'hub principale. Potete tenere sotto controllo sia le Sfide che le Missioni Secondarie dalle sezioni dedicate del Menu Principale.Lesono aree ben nascoste all'interno delle articolate ambientazioni, studiate per mettere alla prova le abilità dei giocatori, sia in ambito platforming che in quello puzzle solving. Sebbene il completamento delle Tombe non ricompensi con punti esperienza, garantisce l'accesso a particolari Abilità prima precluse. Per ottenere queste Abilità uniche, ovviamente, dovrete spendere i Punti ottenuti livellando con gli altri metodi sopra esposti.