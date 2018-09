Shadow of the Tomb Raider: come risolvere il puzzle della Prova del Serpente

Nel corso di Shadow of the Tomb Raider, uno dei puzzle più avanzati che vi troverete ad affrontare sarà quello della Prova del Serpente. In questa guida, vi illustreremo tutti i passaggi necessari per risolverlo.

La Prova del Serpente

Per prima cosa, dovrete dirigervi verso il fondo dell’area, di fronte a delle barricate di legno infiammabili. Una volta dato fuoco alle suddette, avvicinatevi alla colonna sulla destra e direzionate Lara verso la colonna sulla sinistra: potete connettere le due colonne con una corda, scoccando una freccia.



A questo punto, dovrete far ruotare le due piattaforme circolari, fino a formare un canale completo che scende dalle scale del livello superiore fino alle barricate di legno. A questo scopo, dovrete far ruotare le due piattaforme due volte in senso antiorario; fatto ciò, tagliate la corda e fate ruotare in senso orario la piattaforma più grande, fino a quando i canali saranno perfettamente allineati.

Completato questo procedimento, tornate al livello superiore e scoccate una freccia alla corda sulla sinistra: così facendo, un’immensa quantità di liquido infiammabile si riverserà a terra, accumulandosi nella parte centrale del livello superiore.



A questo punto, potete dirigervi verso il retro del piedistallo infuocato, dall’altra parte dell’area, e spingete la lingua del drago all’interno della sua bocca. In questo modo, il fuoco del piedistallo si trasmetterà sul liquido che, a questo punto, avrà raggiunto un’altra barricata di legno. Abbattuta quest’ultima, l’enigma potrà considerarsi concluso, e la via sarà libera.