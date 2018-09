Shadow of the Tomb Raider: come sbloccare le edizioni dorate delle armi di Lara Croft

In Shadow of the Tomb Raider Lara Croft ha a disposizione tantissime armi molto diverse tra loro, che permettono ai giocatori approcciarsi ai combattimenti sia in maniera silenziosa, sia sparando a tutto ciò che si muove.

Alcune delle armi possono essere ottenute anche in una speciale edizione dorata. Il procedimento è incredibilmente semplice e non richiede il completamento di nessuna sfida in-game, dal momento che si tratta di un'iniziativa del dipartimento social di Square Enix.

È possibile ottenere 4 differenti armi in edizione dorata iscrivendosi agli account social della compagnia su Facebook, Twitter, YouTube e Twitch.

Arco Ricurvo in Edizione Dorata - Visita la pagina Facebook ufficiale di Tomb Raider

- Visita la pagina Facebook ufficiale di Tomb Raider Piccozza da Scalata in Edizione Dorata - Segui il canale Twitter ufficiale di Tomb Raider

- Segui il canale Twitter ufficiale di Tomb Raider AB .45 in Edizione Dorata - Iscriviti al canale ufficiale di Tomb Raider su YouTube

- Iscriviti al canale ufficiale di Tomb Raider su YouTube Vicar Mark II in Edizione Dorata - Segui il canale ufficiale di Crystal Dynamics su Twitch

Potete effettuare l'iscrizione e riscattare i premi direttamente dal Sito Ufficiale di Tomb Raider, nella sezione Premi Social. È bene precisare che per richiedere gli oggetti è necessario anche un account Square Enix, che deve essere a sua volta collegato all'account PlayStation Network, Xbox Live o Steam che utilizzate per giocare a Shadow of the Tomb Raider.

Se non lo avete, potete creare un account Square Enix a questo indirizzo. Una volta fatto, dalle Impostazioni potrete facilmente collegarlo a quello che utilizzate per giocare. TAl termine di tutto il procedimento, troverete le armi direttamente nel gioco.