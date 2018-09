Shadow of the Tomb Raider: come sbloccare il grimaldello

Uno degli strumenti più utili tra quelli a disposizione di Lara Croft in Shadow of the Tomb Raider è senza ombra di dubbio il grimaldello. Grazie a questo piccolo oggetto potrete avere accesso al contenuto degli scrigni del tesoro dei Conquistadores, al cui interno vi sono diversi oggetti di valore.

Ottenere il grimaldello non sarà un'impresa semplice, poiché dovrete prima sbloccare il mercante che lo vende e poi acquistarlo al prezzi di ben 2.800 pezzi d'oro. Per prima cosa dovete proseguire nella storia fino ad arrivare a Patiti, la Città Segreta. In questa nuova area dovrete parlare con Takiy, che vi assegnerà la missione secondaria intitolata "Trova i dadi di Takiy".

Questa missione consiste nel visitare alcune aree della mappa circondate da un indicatore verde e interagire con i PNG che hanno sulla testa un indicatore dello stesso colore. Dopo aver parlato con i 4 Rinnegati ve ne spunterà un quinto, il quale si trasformerà in un utile mercante che ha il grimaldello tra gli oggetti in vendita. Sebbene sia piuttosto costoso, vi basterà acquistarlo una sola volta per poterlo utilizzare con qualsiasi forziere presente nel gioco. A questo proposito vi consigliamo un po' di backtracking per aprire tutti quelli che avete lasciato nelle precedenti fasi della storia.

Vi ricordiamo che su Everyeye.it è presente World of Tomb Raider, una pagina dedicata interamente al gioco e all'interno della quale potete trovare facilmente guide, articoli, video e notizie. Tra le guide pubblicate ci sono i consigli su come sopravvivere più a lungo e come sbloccare le versioni dorate di armi e accessori.