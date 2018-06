Shadow of the Tomb Raider: la conclusione della trilogia di Lara Croft protagonista della nostra Video Anteprima

Square Enix, Eidos Montreal e Crystal Dymanycs hanno tolto i veli a Shadow of the Tomb Raider, permettendoci di dare uno sguardo ravvicinato alle meccaniche e alle premesse narrative del nuovo capitolo della serie.

Shadow of the Tomb Raider sembra abbracciare la filosofia dei sequel più conservativi. L'atto conclusivo della trilogia di Square-Enix si presenta come una versione "bigger and better" degli episodi precedenti, senza cambiare sostanza. Avremo a disposizione degli hub più grandi e stratificati, tombe più complesse da esplorare, un numero maggiore di aree secondarie, zone segrete e side quest da portare a termine.

Questo basterà sicuramente a tutti i fan, mentre chi aveva avvertito segni di stanchezza giocando a Rise of the Tomb Raider potrebbe non gradire il classico mix fra scalate dinamiche, sparatorie e fasi stealth. L'appuntamento è rimandato all'uscita del gioco completo, attesa per il prossimo 14 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.