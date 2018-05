Shadow of the Tomb Raider: confermato il ritorno di un personaggio dei precedenti capitoli

Quest'oggi Eidos Montreal e Square Enix hanno pubblicato un nuovo video della serie Meet the Team, grazie al quale possiamo fare la conoscenza di Emilie Guilloux, Performance Lead al lavoro sui personaggi di Shadow of the Tomb Raider.

Durante il suo intervento, la sviluppatrice ha rivelato che nella nuova avventura di Lara Croft ci sarà anche Jonah Maiava, personaggio che abbiamo imparato a conoscere nei primi due capitoli della nuova trilogia. Jonah è uno dei pochi sopravvissuti dell'equipaggio che naufragò sull'isola di Yamatai in Tomb Raider (2013), e assistette Lara anche durante la ricerca di Kitezh in Rise of The Tomb Raider.

Guilloux ha dichiarato che Lara e Jonah saranno fianco a fianco durante gli eventi narrati in Shadow of the Tomb Raider, e che il loro rapporto contribuirà a definire la personalità della nostra eroina rendendola più "credibile". Ha ribadito che Lara non sarà da sola durante il suo viaggio, e che potrà interagire con le altre persone: queste si riveleranno fondamentali per scoprire qualcosa di misterioso. Purtroppo, non ha aggiunto altro, lasciandoci il piacere della scoperta.

Shadow of the Tomb Raider verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 14 settembre nelle edizioni Standard, Croft e Ultimate. Il primo video gameplay verrà mostrato durante l'E3 2018. Recentemente, abbiamo scoperto che il budget ammonta a quasi 135 milioni di dollari, e che alcune scelte avranno un forte impatto sul mondo di gioco.