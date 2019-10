Shadow of the Tomb Raider: la Definitive Edition arriva a novembre, ecco il reveal trailer

A conferma delle numerose indiscrezioni provenienti dalle Rating Board australiane e sudcoreane, i vertici di Square Enix annunciano ufficialmente Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition con un video che ne fissa l'uscita a novembre su PC, PS4, Xbox One e, novità dell'ultimo momento, anche su Google Stadia.

Similarmente a quanto fatto con le edizioni definitive dei precedenti capitoli dalla "nuova trilogia" dell'epopea di Lara Croft firmata da Crystal Dynamics e, soprattutto nell'ultimo episodio, da Eidos Montreal, la Definitive Edition di Shadow of the Tomb Raider comprenderà al suo interno tutti i contenuti dell'avventura originaria e le aggiunte delle sette espansioni che ne hanno caratterizzato il ricco supporto post-lancio.

In questo modo, tutti coloro che non hanno ancora vissuto l'ultima odissea digitale di Lara Croft potranno farlo "in grande stile", partendo dall'appagante campagna principale per arrivare fino alle sfide offerte dall'espansione La Forgia e da tutte le altre attività e aggiunte dei DLC pubblicati dal 2018 ad oggi.

Il nuovo trailer fissa l'uscita di Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition per martedì 5 novembre su PC e console, mentre per quanto riguarda la versione Google Stadia ci rimanda a un generico "mese di novembre" finchè i vertici del colosso di Mountain View non decideranno di annunciare il giorno esatto dell'apertura del loro nuovo servizio in game streaming. Nel frattempo, invitiamo tutti gli appassionati vecchi e nuovi della serie action adventure dedicata a Lara Croft di leggere la nostra recensione di Shadow of the Tomb Raider a firma di Tommaso "Todd" Montagnoli.