Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition valutato in Australia: annuncio a breve?

L'Australian Classification Board è diventata una sorta di finestra sul futuro: sono sempre di più i titoli di cui riusciamo a scoprire l'esistenza in anticipo grazie all'organo di valutazione australiano. Stavolta, nel suo database è apparso Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, titolo che non è ancora stato annunciato ufficialmente.

Square Enix non è certamente nuova a operazioni di questo tipo: anche le precedenti avventure di Lara Croft sono tornate sul mercato in un secondo momento confezionate in un'edizione completa di tutti i DLC. Sebbene non ci siano ancora informazioni precise al riguardo - né tantomeno la conferma ufficiale - in questo Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition ci aspettiamo di trovare l'ultima avventura centro-americana dell'esploratrice assieme a tutti i contenuti pubblicati dopo il lancio, tra cui spiccano sette tombe sfida, armi ed equipaggiamenti d'ogni sorta.

Per dovere di cronaca, segnaliamo che questa non è neppure la prima volta che la Definitive Edition viene valutata: è già accaduto lo scorso luglio, quando ad inserirla nel proprio database ci ha pensato la Raing Board sudcoreana. Insomma, tutto sembra pronto per un annuncio, resta da capire solamente quando avverrà. Ne approfittiamo per ricordarvi che Shadow of the Tomb Raider è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.