Shadow of the Tomb Raider: Digital Foundry loda il comparto tecnico

Come da tradizione a pochi giorni dal lancio del gioco, Digital Foundry ha pubblicato una completa video analisi del comparto tecnico di Shadow of the Tomb Raider, ultimo episodio della nuova trilogia di Lara Croft, in arrivo il 14 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Digital Foundry ha speso parole decisamente positive per il gioco, definendolo "tecnicamente sublime", con un comparto grafico di notevole impatto su tutte le piattaforme. In particolare vengono lodati i modelli poligonali e la qualità generale dei personaggi, delle ambientazioni e delle cut-scene.

La testata inoltre parla di "uno dei migliori utilizzi dell'HDR nei videogiochi", in particolar modo su Xbox One X, dove oltretutto effetti come il PureHair e il Motion Blur risaltano particolarmente. Per quanto riguarda la risoluzione, secondo i test di Digital Foundry Shadow of the Tomb Raider gira a 900p su Xbox One e 1080p su PlayStation 4, su PlayStation 4 Pro invece sono presenti due opzioni: una incentrata sulle performance a 1080p e 60 FPS e l'altra sulla risoluzione, che permette di raggiungere i 1872p a 30 FPS. Stessi valori in modalità performance anche su Xbox One X (1080p e 60 fps) mentre privilegiando la risoluzione elevata si arriva a 2016p a 30 FPS, leggermente inferiore rispetto ai 4K nativi dichiarati (2160p).

Shadow of the Tomb Raider ha ricevuto valutazioni mediamente positive da parte della stampa internazionale, nel momento in cui scriviamo il gioco ha un Metascore pari a 81 per la versione PC, 82 per l'edizione Xbox One e 78 per la versione PlayStation 4.