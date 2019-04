Shadow of the Tomb Raider: disponibile ora l'ultimo DLC The Path Home

Square Enix, Eidos-Montréal e Crystal Dynamics annunciano che il DLC The Path Home, l’avventura finale di Shadow of the Tomb Raider, è ora disponibile. Puoi scaricare The Path Home gratuitamente se possiedi il Season Pass su Xbox One, PlayStation 4 e PC Windows/Steam.

In seguito alla conclusione degli eventi di Shadow of the Tomb Raider, è arrivata la tranquillità e la battaglia sembra essersi conclusa. Ma quando i compagni cominciano a sparire, Lara deve esplorare antichi tunnel per rintracciarli. Nel nuovo viaggio di Lara dovrai affrontare una nuova tomba, che racchiude un segreto nascosto da secoli.

In esclusiva con il Season Pass, riceverai l’outfit Midnight Sentinel, che offre una durata maggiore del focus e della percezione, e l'arco Silver Strike, che scocca frecce in grado di trapassare l'armatura di nemici corazzati o di più nemici insieme privi di corazza. E non è finita qui, l'abilità Magic Touch, consente a Lara di utilizzare meno risorse per creare oggetti. Completano l'elenco di aggiunte per il Season Pass, le modalità Score Attack e Time Attack disponibili per tutte le tombe nel gioco principale.