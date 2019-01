Shadow of the Tomb Raider: disponibile ora il nuovo DLC The Nightmare

Square Enix annuncia che The Nightmare, la nuova espansione di Shadow of the Tomb Raider, è ora disponibile. Scopri The Nightmare, un luogo in cui Lara affronterà nemici familiari e amici ormai caduti. Esplora il maniero Croft in una sfida che la tormenterà come poche altre...

Per ottenere un’arma molto potente Lara dovrà superare, in solitaria o in co-op, l’ultima tomba della sfida Le grida degli dei scimmia. The Nightmare offre nuove opzioni di personalizzazione con la tenuta Scales of Q, con una pelle spessa e ossa solide che forniscono il doppio della resistenza contro gli attacchi corpo a corpo.

La picozza Grip of Fear ha un design primitivo ottimizzato per la scalata e per il combattimento. Grazie a quest’arma, i nemici possono essere messi fuori combattimento con maggior facilità e più a lungo. Inoltre, White Breath è la nuova abilità che crea una nuvola di fumo allucinogeno e incita i nemici a combattere tra di loro. Come parte di questo aggiornamento, ora è possibile giocare in modalità Attacco a punti e Attacco a tempo nelle tombe della campagna principale Sguardo del giudice, Portale degli inferi, Grotte ululanti, Sentiero di guerra e Tempio del sole.