Shadow of the Tomb Raider è disponibile per il preordine su Amazon Italia

Shadow of the Tomb Raider uscirà il prossimo 14 settembre, manca ancora qualche mese al lancio del gioco ma se volete essere sicuri di non perdere il day one per alcun motivo potete prenotare il gioco su Amazon Italia.

Amazon.it ha aperto ufficialmente i preorder per l'edizione standard di Shadow of the Tomb Raider, l'unica al momento annunciata da Square-Enix:

Prenota Shadow of the Tomb Raider per PC - 60.29 euro

Prenota Shadow of the Tomb Raider per PS4 - 71.98 euro

Prenota Shadow of the Tomb Raider per Xbox One - 74.98 euro

Square-Enix svelerà dettagli sul gioco, sui bonus preordini e sulle varie edizioni disponibili durante uno speciale evento in programma per venerdì 27 aprile. Ad oggi, il publisher ha pubblicato solo un breve teaser di Shadow of the Tomb Raider, confermando la data di uscita, prevista per il 14 settembre 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows. Al momento non ci sono conferme di alcun tipo riguardo il possibile arrivo del nuovo gioco di Lara Croft su Nintendo Switch.