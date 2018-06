Shadow of the Tomb Raider: disponibile il trailer in italiano 'Più forte delle parole'

Square Enix, Eidos Montreal e Crystal Dynamics hanno pubblicato il nuovo trailer in lingua italiana di Shadow of the Tomb Raider, intitolato "Più forte delle parole". Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Chi parteciperà all'E3 avrà l'opportunità di provare direttamente Shadow of the Tomb Raider grazie a delle demo giocabili presenti allo stand di Square Enix e presso la Xbox Experience del Microsoft Theater. Nel frattempo, allo stand di NVIDIA sarà possibile provare una demo a porte chiuse e giocabile per la prima volta di Shadow of the Tomb Raider su PC.

In Shadow of the Tomb Raider, Lara dovrà sopravvivere a una giungla mortale, superare tombe terrificanti e andare avanti in uno dei momenti più bui della sua vita. Mentre cerca di salvare il mondo da un'apocalisse Maya, Lara finirà per diventare la Tomb Raider definitiva che tutti conosciamo. Ricordiamo che il titolo uscirà il 14 settembre 2018 su Xbox One, PlayStation 4 e PC.