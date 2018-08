Shadow of the Tomb Raider diventa Shadow of the Cute Raider nella parodia con cani e gatti

Per celebrare il National Dog Day, Eidos Montreal ha pubblicato un trailer parodistico di Shadow of the Tomb Raider con protagonisti cani e gatti. Cosa succede quando un amico a quattro zampe prende il posto di Lara Croft? Scopriamolo nel nuovo video intitolato Shadow of the Cute Raider!

Questa volta sarà un cane ad affrontare le insidie della giungla, utilizzando tattiche e strumenti avanzati come laser, aspirapolvere robot e gomitoli di lana per mettere fuori giochi gli annosi rivali di sempre: gli immancabili gatti, che nel video sostituiscono il classico gruppo di mercenari senza scrupoli che dovremo affrontare nell'avventura di Lara Croft.

Tutto questo viene fatto per il salvataggio di un cucciolo catturato dall'antagonista principale, un gatto di nome Sphynx, una missione che vale assolutamente la pena di portare a termine.

Ricordiamo che Shadow of the Tomb Raider (il gioco vero e proprio, con protagonista Lara Croft!) sarà disponibile dal prossimo 14 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Per saperne di più sul titolo potete leggere la nostra dettagliata Anteprima sul titolo.