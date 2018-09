Shadow of the Tomb Raider esce oggi, vediamo il trailer di lancio in italiano

Square Enix, Eidos-Montréal e Crystal Dynamics annunciano che Shadow of the Tomb Raider, l'ultimo capitolo della serie di Tomb Raider, è disponibile da oggi in tutto il mondo per Xbox One, PlayStation 4 e PC.

Per celebrare la pubblicazione di Shadow of the Tomb Raider, Square Enix ha pubblicato uno spettacolare trailer di lancio che sottolinea il viaggio emozionante che aspetta i giocatori mentre vivono il punto di svolta della vita di Lara Croft.



"Ho fatto parte del reboot dall'inizio del progetto ed è così gratificante aver aiutato a guidare la serie nel corso degli anni", ha affermato Dan Chayer-Bisson, Game Director presso Eidos-Montréal. "Shadow of the Tomb Raider rappresenta qualcosa di speciale per tutti i fan della serie, sia per chi gioca a Tomb Raider per la prima volta, sia per i fan di lunga data. Io e il team siamo molto fieri di quello che abbiamo creato e speriamo che i giocatori in qualsiasi parte del mondo apprezzino il momento di svolta della vita di Lara Croft."

"Con Shadow of the Tomb Raider i giocatori assistono a un'esperienza impegnativa e imprevista che spingerà Lara Croft oltre i suoi limiti," ha affermato David Anfossi, Head of Studio presso Eidos-Montréal. "Siamo fieri del lavoro svolto e credo che questo gioco sia il modo perfetto per concludere l'incredibile finale della storia delle origini di Lara Croft."

In Shadow of the Tomb Raider, Lara dovrà sopravvivere alle mortali insidie della giungla, esplorare tombe spaventose e affrontare il suo momento più buio. Nel suo tentativo di scongiurare l'apocalisse Maya, Lara diventerà la Tomb Raider che tutti conosciamo.