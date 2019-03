Shadow of the Tomb Raider si espande ancora con il DLC The Grand Caiman

Eidos Montreal e Square Enix hanno pubblicato la sesta delle sette tombe sfida previste dal Season Pass di Shadow of the Tomb Raider, intitolata The Grand Caiman.

In questo nuovo contenuto scaricabile, in vendita singolarmente a 4,99 euro e gratuito per tutti coloro che possiedono il sopracitato pass, Lara deve affrontare una divinità feroce che minaccia le vite degli innocenti abitanti di San Juan. La nuova tomba è ambientata in un vulcano e, ovviamente, cela delle ghiotte ricompense.

La nostra archeologa preferita può affrontare i pericoli che l'attendono indossando il completo Pelle di rettile, che offre protezione dai proiettili e più esperienza dalle uccisioni aggressive, e impugnando il Flagello sussurrante, un fucile a pompa con silenziatore. Grazie alla nuova abilità Vulcano può creare munizioni incendiarie per il fucile a pompa per dar fuoco agli oggetti infiammabili e alla maggior parte dei nemici. D'ora in avanti, inoltre, sarà possibile giocare in modalità Attacco a punti e Attacco a tempo a tutte le tombe della campagna principale.

Shadow of the Tomb Raider, ricordiamo, è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nonostante il debutto sottotono, il titolo di Eidos Montreal è riuscito a vendere ben 4,12 milioni di copie (dato aggiornato allo scorso 31 dicembre). Su PC, intanto, è stato recentemente abilitato il supporto a NVIDIA RTX e DLSS.