COD Black Ops 4, Tomb Raider, FIFA 19, Sette Giorni e Destiny 2 in diretta oggi su Twitch

Non solo il Q&A di Fallout 76: il palinsesto Everyeye Live di giovedì 11 ottobre si presenta decisamente ricco, con numerosi appuntamenti per tutti i gusti...

Alle 15:00 spazio al live gameplay di Call of Duty Black Ops 4 mentre alle 17:00 sarà la volta di Shadow of the Tomb Raider, giocato in diretta dal nostro Francesco. Successivamente, alle ore 19:00 invece Il Green torna su FIFA 19, illustrandoci nuove tattiche di gioco e consigli utili per affrontare la modalità FUT. Alle 20:00, Alessandro e Francesco ci parleranno delle notizie più importanti della settimana in occasione del Sette Giorni, le trasmissioni si chiuderanno alle ore 21:00 con Giorno Gaming, impegnato con Destiny 2 I Rinnegati.

Vi ricordiamo come sempre che tutti gli appuntamenti andranno in onda sul nostro canale Twitch all'orario prestabilito: vi invitiamo a iscrivervi al canale Twitch di Everyeye.it per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, la registrazione inoltre è obbligatoria per poter interagire in chat con la redazione e la community.