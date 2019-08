Shadow of the Tomb Raider e franchise LEGO tra i Deals With Gold della settimana

Come ogni martedì della settimana, Major Nelson ha pubblicato le nuove offerte Deals With Gold proposte sullo store Xbox. Tra gli sconti più interessanti segnaliamo Shadow of the Tomb Raider, i titoli del franchise LEGO e numerosi DLC per giochi come Devil May Cry 5 e Assassin's Creed Odyssey.

Parlando dei giochi in offerta, i Deals With Gold di questa settimana propongono diverse promozioni interessanti come Shadow of the Tomb Raider proposto con lo sconto del 67%, Grand Theft Auto 5 con lo sconto del 50%, e numerosi titoli appartenenti al franchise LEGO. Tra questi ultimi segnaliamo LEGO Marvel's Avengers, LEGO Marvel Collection, LEGO Batman 3: Beyond Gotham Deluxe Edition e LEGO DC Super-Villains con lo sconto del 50%, LEGO Harry Potter Collection con lo sconto del 55%, LEGO Jurassic World con lo sconto del 75% e LEGO STAR WARS: The Force Awakens con lo sconto del 70%.

Troviamo poi numerose promozioni per i DLC, i Season Pass e i contenuti aggiuntivi per titoli come Devil May Cry 5, Monster Hunter World, The Division 2, Call of Duty WW2 e molti altri giochi ancora.

Per consultare nel dettaglio tutte le promozioni disponibili con in nuovi Deals With Gold della settimana, vi invitiamo a visitare la relativa pagina delle offerte sul blog ufficiale di Major Nelson.