Shadow of the Tomb Raider: il gameplay director ci parla delle fasi esplorative

Eidos Montreal ha pubblicato un nuovo filmato della serie Meet The Team in cui gli sviluppatori ci parlano dei diversi aspetti di Shadow of the Tomb Raider. Dopo i video dedicati all'evoluzione del personaggio di Lara Croft e al sistema di illuminazione, questa volta il focus si sposta sulle fasi esplorative.

In Shadow of the Tomb Raider potremo nuotare liberamente sott'acqua e scoprire ambientazioni nascoste di ogni tipo, da piccole caverne a enormi tombe in cui sarà possible trovare ricompense di grande valore. Sulla terraferma, la possibilità di spostarsi fra le chiome degli alberi e di correre lungo le pareti sfruttando la corda a nostra disposizione garantiranno la medesima libertà di movimento.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori che Shadow of the Tomb Raider sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 14 settembre 2018. Eidos Montreal e Square-Enix hanno confermato che il gameplay verrà mostrato per la prima volta in occasione dell'E3 2018, nel corso della conferenza prevista per lunedì 11 giugno alle ore 19:00 (fuso orario italiano). La redazione di Everyeye commenterà l'evento in diretta, se volete essere sempre aggiornati vi consigliamo di tenere d'occhio la pagina dedicata alla fiera losangelina e di seguire il nostro canale Twitch.