Shadow of the Tomb Raider: Gameplay e Q&A in diretta oggi alle 14:00 con Francesco e Todd

Appuntamento speciale oggi su Twitch: dopo il Q&A dedicato ad Assassin's Creed Odyssey trasmesso nella giornata di ieri, oggi sarà la volta di Shadow of the Tomb Raider, l'epico finale della "nuova" trilogia di Lara Croft.

A partire dalle 14:00, Francesco Fossetti e Tommaso "Todd" Montagnoli risponderanno alle vostre domande e curiosità sul gioco, oltre a mostrare le sequenze iniziali del sequel di Rise of the Tomb Raider. In attesa della diretta potete iniziare a lasciare i vostri quesiti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti, i quesiti più interessanti troveranno risposta durante la trasmissione.

Si tratta di una bella occasione per scoprire tanti nuovi dettagli su Shadow of the Tomb Raider, in uscita venerdì 14 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Vi invitiamo infine a registrarvi al canale Twitch di Everyeye.it per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, l'iscrizione inoltre è obbligatoria per poter interagire via chat con la redazione e la community. Vi aspettiamo!