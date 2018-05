Shadow of the Tomb Raider: Eidos Montreal assicura i 4K a 60fps su Xbox One X

Nel corso di un'intervista concessa a Electric Playground, David Anfossi, a capo di Eidos Montreal, ha dato conferma che Shadow of the Tomb Raider, nuovo capitolo della serie action-adventure che proseguirà l'arco narrativo iniziato da Crystal Dynamics, girerà in risoluzione 4K e a 60 fps su Xbox One X, la potente macchina da gioco di Microsoft.

Al momento, tuttavia, non ci è dato sapere se si tratti di 4K nativi, né tantomeno se i 60fps saranno garantiti in ogni momento del gameplay o se rappresenteranno semplicemente il frame-rate target. Eidos ha però confermato che il team di sviluppo farà utilizzo di un nuovo sistema di renderizzazione e di illuminazione per sfruttare appieno Xbox One X. Tutte le versioni del gioco, comunque, saranno ottimizzate al meglio, ha assicurato Anfossi. Se interessati ad un approfondimento, vi rimandiamo al filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

Shadow of the Tomb Raider sarà pubblicato il 14 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Dopo averci regalato il primo trailer ufficiale, Square-Enix e Eidos Montreal esibiranno il reveal completo dell'action-adventure all'E3 2018 di Los Angeles. Nel frattempo, sono state rivelati i primi dettagli sulle location, che andranno oltre il Messico, sulla longevità ed altro ancora.