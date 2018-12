Shadow of the Tomb Raider e GTA 5 tra le offerte del Calendario dell'Avvento GameStop

Tornano anche oggi gli sconti del Calendario dell'Avvento di GameStop con quattro promozioni su altrettanti titoli per PlayStation 4, PC e Xbox One, tra cui due giochi recenti come Shadow of the Tomb Raider e Fallout 76.

Shadow of the Tomb Raider costa 30,98 euro mentre Final Fantasy XV Royal Edition e GTA V hanno un prezzo pari a 20,98 euro. Fallout 76 viene venduto a 34,98 euro e infine F1 2018 Headline Edition è in offerta a 40,98 euro.

Interessante anche il bundle PS4 Slim 1 Terabyte con tre giochi (Uncharted 4 Fine di un Ladro, The Last of Us Remastered e Ratchet & Clank) al prezzo di 249,98 euro. Le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop indicate qui sopra sono valide solo per oggi, venerdì 14 dicembre, online e nei negozi della catena.