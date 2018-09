Shadow of the Tomb Raider Guida: come guarire e sopravvivere più a lungo

A partire da oggi Shadow of the Tomb Raider è disponibile su PS4, Xbox One e PC. In questa mini-guida vogliamo darvi alcuni consigli utili per guarire e recuperare la salute tra uno scontro e l'altro, così da prepararvi al meglio per affrontare la nuova avventura.

In Shadow of the Tomb Raider saremo chiamati a fronteggiare diverse tipologie di nemici e pericoli. Dai crudeli soldati di Trinity alle tribù locali, passando per gli animali feroci che si annidano nella giungla peruviana.

Anche se Lara potrà recuperare la salute nel corso del tempo, è comunque importante guarire manualmente le varie ferite ottenute in combattimento. Anche quando si procede con un approccio furtivo, i giocatori dovranno essere preparati a curarsi durante lo scontro per aumentare le proprie chance di sopravvivenza.

Per prima cosa dovrete assicurarvi di possedere le risorse adeguate per guarire, come erbe medicinali e bende. Raccoglietele sempre quando ne avete la possibilità, a meno di non aver raggiunto il limite massimo nell'inventario. Per facilitarvi il compito potete usare il vostro Istinto di Sopravvivenza per individuare le piante curative presenti nei dintorni.

La meccanica di guarigione è piuttosto semplice. Giocando con un controller vi basterà premere il dorsale sinistro (L1/LB) e tenere premuto il pulsante di cura (X/A). Su PC, invece, il tasto di scelta rapida della guarigione è mappato direttamente su F1.

È importante ricordare che durante la guarigione resterete fermi e vulnerabili per qualche istante: nel frattempo cercate di tenervi lontani dai nemici e dai pericoli ambientali, così da non subire danni durante il processo. Assicuratevi di mantenere Lara in ottima forma, e avrete vita più semplice durante la vostra missione.