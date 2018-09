Shadow of the Tomb Raider Guida: come ottenere il coltello rinforzato

Assieme al grimaldello e al risalitore, uno degli strumenti più utili tra quelli a disposizione di Lara Croft in Shadow of the Tomb Raider è il coltello rinforzato. Si tratta di un potenziamento per il normale coltello, che consente alla nostra eroina di aprirsi la strada tra barriere di corda.

Come ottenere il coltello rinforzato

Il potenziamento del coltello rinforzato viene venduto da un mercante nella piazza del mercato di Paititi, La Città Nascosta, al prezzo di 2900 pezzi d’oro. Ciò che può rendere difficile la sua individuazione è che l’oggetto viene indicato semplicemente come un potenziamento del coltello all’interno dell’inventario del mercante che lo mette in vendita.



Una volta raggiunta Paititi, sarete a circa metà della storia di Shadow of the Tomb Raider. Per allora, dovreste aver accumulato e superato i 2900 pezzi d’oro, motivo per cui l’investimento, anche se ingente, si proverà assolutamente consigliabile. Del resto, il coltello rinforzato si proverà estremamente utile e garantirà un ritorno non indifferente, permettendovi di raggiungere numerosi luoghi opzionali altrimenti irraggiungibili senza l’apposito potenziamento; luoghi opzionali che, com’è logico che sia, nascondono svariati tesori.



È bene notare, comunque, come il presente potenziamento garantisca a lame già potenziate un ulteriore perk non indifferente: quello di ottenere un maggior numero di risorse dagli animali uccisi.



Nel caso in cui, una volta acquistato il potenziamento, vogliate provare subito cosa sia in grado di fare il vostro nuovo giocattolino, il gioco vi offre, giusto accanto al mercante, delle corde che non sareste stati in grado di tagliare con il normale coltello.



Vi ricordiamo infine che su Everyeye.it è stata aperta World of Tomb Raider, una pagina dedicata interamente all’ultima avventura di Lara Croft e all'interno della quale è possibile trovare guide, articoli, video e notizie. Tra le guide pubblicate ci sono i consigli su come sopravvivere più a lungo, e come sbloccare le versioni dorate di armi e accessori e come risolvere alcuni dei puzzle più complessi.