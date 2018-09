Shadow of the Tomb Raider Guida: come ottenere il risalitore

Il risalitore è uno strumento sbloccabile in Shadow of the Tomb Raider che consente al giocatore di liberare la propria strada da barriere pesanti e di arrampicarvi più velocemente sulle corde.

Il risalitore viene venduto dal mercante a Paititi, la Città Nascosta, per 3300 pezzi d’oro. Il mercante, tuttavia, non sarà disponibile fin da subito ma dovrete sbloccarlo completando la missione secondaria "Trova i dadi di Takiy".

Completare la quest

La quest inizia a Paititi: parlate con Takiy, che vi racconterà di un uomo ormai morto che gli ha rubato dei dadi. Dopo questa breve conversazione con lui sarà sufficiente seguire le indicazioni che vi compariranno sulla mappa per rintracciare un NPC che diventerà poi il mercante in grado di vendervi il risalitore. Si tratta di un oggetto riutilizzabile: dopo un solo acquisto sarà vostro. Oltre al risalitore, il mercante vende anche il grimaldello.



È importante che prima di parlare al mercante siate in possesso di denaro sufficiente a comprare entrambi gli oggetti (sia il risalitore che il grimaldello, 6100 oro in totale). Dopo la quest, infatti, il mercante scomparirà e cambierà posizione nel corso della storia, diventando quindi difficile da rintracciare. Potrete inoltre vendere alcuni oggetti in vostro possesso per ottenere denaro facile e utile alla vostra causa. Arrivati a questo punto della storia (più o meno a metà del vostro playthrough) dovrebbe comunque avere risorse a sufficienza da poterli comprare entrambi; il risalitore è di fondamentale importanza ai fini dell’esplorazione, poiché vi consentirà di raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili.

Trovare Moreakah

Nel caso in cui aveste completato la quest parlando con Moreakah ma non foste riusciti –per mancanza di denaro o altro- ad acquistare il risalitore, non disperate. Il mercane si sposterà sì, ma sarà comunque rintracciabile, come già sopra accennato, più tardi. Dopo aver completato l’ultima missione della storia, cliccando su “Continua” nel menù principale vi verrà data la possibilità di esplorare il mondo in totale libertà. La troverete sempre vicino a Rimak, il suo accompagnatore intento a suonare il tamburo. Il punto di spawn di Moreakah è diverso per ogni singolo giocatore.



Qui di sotto vi elenchiamo alcuni luoghi in cui Moreakah è stata vista apparire dopo aver completato la quest dei dadi di Takiy: Nell’angolo in alto a destra di Paititi, nella zona con le pozzanghere. Nella zona superiore di Paititi, nell’area dove vi sarà permesso di entrare solo indossando l’outfit della Guardia Serpente. Nella piazza del mercato, nei dintorni della ragazza in lacrime, troverete una stanza scura con uno scrigno. Moreakah potrebbe comparire proprio in quella stanza, fate attenzione al suono dei tamburi dell’uomo che l’accompagna. A Kuwaq Yaku, vicino all’accampamento dei territori di caccia. Vicino all’entrata della tomba-sfida dell’Albero della Vita, all’interno del campo base. Nell’area della prova dell’Aquila, vicino al campo base.