Shadow of the Tomb Raider Guida: come potenziare le armi

Migliorare l'arsenale di Lara Croft si rivelerà di fondamentale importanza per sopravvivere in Shadow of the Tomb Raider. In questa mini-guida vi spieghiamo come potenziare le armi presenti del gioco, così da renderle ancora più efficaci e letali in battaglia.

Prima di potenziare qualsiasi arma in Shadow of the Tomb Raider dovrete assicurarvi di possedere tutte le risorse necessarie, come il legno, le pelli di animali e altri materiali ottenibili nel corso dell'avventura. Durante le fasi esplorative cercate di raccogliere ogni risorsa utile per il crafting, utilizzando l'abilità Istinto di Sopravvivenza evidenziare gli oggetti che possono essere raccolti.

Per potenziare le armi in Shadow of the Tomb Raider dovrete visitare uno degli accampamenti disponibili e aprire l'Inventario. Nel menu Armi selezionate l'arma che avete intenzione di aggiornare, cliccando poi sull'icona a forma di freccia. A questo punto selezionate uno degli aggiornamenti disponibili sul lato sinistro per visualizzarne la descrizione e i costi (elencati a destra). Se avete le risorse di crafting richieste, confermate l'operazione e applicate l'upgrade all'arma.

Ci sono quattro livelli di potenziamento per ogni attributo dell'arma. I nuovi upgrade vengono sbloccati dopo aver completato il livello precedente, quindi assicuratevi di controllare regolarmente gli aggiornamenti disponibili per mantenere le vostre armi al massimo della forma. Segnaliamo che per potenziare completamente le armi fino al livello più alto, sarà prima necessario sbloccare l'abilità Spirito di Raposa.

