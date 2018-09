Shadow of the Tomb Raider Guida: come risolvere l'enigma del ponte

Nel corso di Shadow of the Tomb Raider, uno dei primi puzzle che vi troverete ad affrontare sarà quello della Prova del Serpente. In questa guida, vi illustreremo tutti i passaggi necessari per risolverlo.

L'enigma del ponte e del recipiente gigante

All’incirca a metà della seconda area di gioco, in Shadow of the Tomb Raider, Lara e Jonah dovranno affrontare un enigma per sistemare un ponte in modo da poter raggiungere Kuwaq Yaku. L’enigma comincia di fronte ad un bivio, con una strada a sinistra che si inerpica verso una piattaforma di pietra e una sulla destra che invece procede verso il basso. Prendete la strada sulla sinistra, così da trovarvi di fronte ad un fiume. Sulla vostra sinistra potrete arrampicarvi su una parete rocciosa, che vi porterà in uno spiazzo un po’ più piccolo, in cima, con un meccanismo a ruota immediatamente di fronte al ponte di vostro interesse che, noterete, presenta una sezione più bassa rispetto all’intera struttura. Azionate il meccanismo!

Tornate quindi indietro da Jonah, fermatosi vicino ad una leva più grande: insieme, spingete la leva fino in fondo. Così facendo attiverete un meccanismo secondario, che riempirà d’acqua un gigantesco recipiente, così da abbassare una parte del ponte. Sotto questa sezione è presente una zona di aggancio: tornate in fretta al bivio e prendete il percorso alla vostra destra. Incoccate una freccia e una corda e mirate in direzione opposta rispetto al pontile, dall’altro lato del fiume, così da poter legare l’altro capo della corda alla zona agganciabile sotto la sezione di ponte. Nel momento in cui riuscirete a collegare la piattaforma abbassatasi all’altro lato della riva, il ponte resterà in posizione, permettendovi così di proseguire lungo la vostra strada.