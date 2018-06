Shadow of the Tomb Raider: l'illuminazione è al centro del nuovo diario degli sviluppatori

Square Enix ed Eidos Montreal hanno pubblicato un nuovo video della serie Meet the Team, grazie alla quale, oltre ai dettagli su Shadown of he Tomb Raider, stiamo anche facendo la conoscenza dei membri del team di sviluppo.

Questa volta è intervenuta Audrey Flammand Lapointe, Senior Lightning Artist che si è occupata dell'illuminazione e della palette cromatica. La sviluppatrice ha rivelato che il team ha prestato molta attenzione alla scelta dei colori e del contrasto di ogni singola ambientazione, al fine di trasmettere ai giocatori lo stato emotivo di Lara durante gli avvenimenti della trama. L'illuminazione li aiuterà inoltre a capire al volo se le scene mostrate a schermo sono ambientate nel passato oppure nel presente.

Le luci sono state piazzate strategicamente per delineare le forme, lo spazio e per dare il corretto senso di profondità, così i giocatori saranno in grado di intuire istintivamente la posizione dei nemici e dei luoghi dove nascondersi. Lapointe ha dichiarato che c'è un'area in particolare in cui il senso di profondità sarà facilmente avvertibile grazie all'ausilio di effetti di illuminazione volumetrica e nebbia.

Ulteriori informazioni sul gioco verranno svelate all'E3 2018, nel corso della conferenza che Square Enix terrà alle ore 19:00 di lunedì 11 giugno. Per l'occasione verrà anche mostrato il primo video di gameplay. In uno dei recenti video della serie Meet the Team, la sviluppatrice Emilie Guilloux ci parlò invece della caratterizzazione dei personaggi e confermò il ritorno di una vecchia conoscenza. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Shadow of the Tomb Raider verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 14 settembre in tre differenti edizioni: Standard, Croft e Ultimate.