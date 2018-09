Shadow of the Tomb Raider in omaggio con l'acquisto di una selezione di Monitor Gaming MSI

Grazie a un accordo tra MSI e Square-Enix, chi acquisterà uno dei gaming monitor delle serie Optix MAG e MPG inclusi nell’iniziativa, fino al 30 novembre 2018 e salvo esaurimento scorte, avrà diritto ad avere in omaggio il Shadow of the Tomb Raider, disponibile da oggi nei negozi.

Serie MPG

La nuova serie di monitor Optix MPG comprende due modelli da 27 pollici, Optix MPG27C e Optix MPG27CQ che, con i loro pannelli VA e un raggio di curvatura 1800R, rappresentano la punta di diamante dell’offerta MSI in fatto di display per il gaming. Entrambi i modelli vantano una frequenza di aggiornamento di 144 Hz con tempi di risposta di 1 ms, mentre sul fronte dei pannelli la scelta è ricaduta su WQHD da 1440p per il MPG27CQ, e su un 1080p per il modello MPG27C. Grazie al suo design e alle tecnologie che lo caratterizzano, MPG27CQ ha ricevuto il prestigioso CES 2018 Innovation Award Honoree.

Serie MAG

Grazie a una risoluzione di 1920x1080, una frequenza di aggiornamento di 144hz e tempi di risposta di 1ms, la serie Optix MAG è in grado di offrire un tangibile vantaggio competitivo, che può rivelarsi fondamentale negli scontri con gli avversari. Basato su tecnologia FreeSync, la serie Optix MAG è in grado di sincronizzare la frequenza di aggiornamento del display con la tua GPU per garantire un gameplay sempre fluido.