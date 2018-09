Shadow of the Tomb Raider include skin low poly ispirate ai vecchi capitoli della serie

Manca ancora qualche giorno al lancio di Shadow of the Tomb Raider, ma come ben sapete le copie review sono in giro da diversi giorni e in molti hanno già avuto modo di giocarci. Abbiamo così scoperto che i giocatori potranno donare alla nuova Lara le sembianze che aveva in alcuni vecchi capitoli della serie, rigorosamente low poly.

Come potete vedere nel video allegato in apertura, realizzato dallo YouTuber unalexismas, sono incluse due skin ispirate a Tomb Raider 2 del 1997 (la variante classica e una con il cappotto indossato nel livello innevato in Tibet) e una a Tomb Raider: Angel of Darkness del 2003. In aggiunta a queste ce ne sono anche alcune dedicate ai due precedenti capitoli della trilogia delle origini, Tomb Raider e Rise of the Tomb Raider, che per forza di cose hanno un look ben più "fresco".

Sbloccare queste skin non è per nulla complesso, visto che potranno essere selezionate non appena verrà fornito l'accesso all'Inventario del focolare, nel corso delle prime ore di gioco. Come vi sembrano queste skin retro? Qual è la vostra preferita?

Ricordiamo che Shadow of the Tomb Raider verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC venerdì 14 settembre. Nell'attesa, vi consigliamo di leggere la recensione di Shadow of the Tomb Raider a cura del nostro Tommaso "Todd" Montagnoli.