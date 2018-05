Shadow of the Tomb Raider includerà diversi hub, assenti invece i puzzle trial & error

In una recente intervista concessa a PC Gamer (apparsa nell'ultimo numero della rivista), Vincent Monnier (Gameplay Director) e Jill Murray (Lead Writer) di Eidos Montreal hanno svelato nuovi dettagli su Shadow of the Tomb Raider, capitolo conclusivo dell trilogia delle origini di Lara Croft.

Tanto per cominciare, abbiamo scoperto che non ci saranno puzzle trial & error, in cui i giocatori devono morire più di una volta per scoprire come proseguire. "Abbiamo evitato l'approccio trial & error, ovvero quando bisogna morire per capire cosa sta succedendo. Abbiamo optato, dall'inizio alla fine, per il tinkering", ha dichiarato Monnier. Con questo termine s'intende l'apprendimento mediante la manipolazione degli oggetti e la modifica dell'ambiente circostante. I giocatori capiranno come proseguire (e come evitare di morire) posizionando gli elementi dello scenario e attivando i meccanismi giusti, "in questo modo non avranno l'impressione di essere stati imbrogliati poiché avranno sempre l'opportunità di anticipare la morte".

Murray ha poi aggiunto che in Shadow of the Tomb Raider ci saranno differenti hub, "incluso il più grande mai creato per la serie". In questi luoghi i giocatori potranno assimilare la cultura del posto e approfondire aspetti della storia interagendo con i personaggi non giocanti.

Cosa ve ne pare di queste scelte? Vi ricordiamo che Shadow of the Tomb Raider verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 14 settembre in tre differenti edizioni, Standard, Croft e Ultimate. Per vederlo in azione in un vero e proprio video gameplay, invece, dovremo aspettare l'E3 2018.