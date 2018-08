Shadow of the Tomb Raider includerà il New Game Plus: ecco i primi dettagli

Eidos Montreal e Square Enix hanno annunciato che Shadow of the Tomb Raider includerà il New Game Plus, permettendo agli utenti di rigiocare l'avventura conservando i propri progressi e adottando un particolare stile di gioco.

Una volta terminato il gioco, saremo in grado di iniziare una nuova partita che manterrà tutte le abilità acquisite, tutte le armi, tutti gli equipaggiamenti e tutti gli upgrade acquisiti nel corso dell'avventura.

Inoltre, nel New Game Plus verranno sbloccati tre nuovi stili di gioco che potremo scegliere in base alle nostre preferenze. Li elenchiamo di seguito, come descritti dagli sviluppatori:

Sentiero del Serpente

Il tuo stile di gioco mette in risalto la furtività e il sotterfugio. Abbatti i tuoi nemici uno ad uno, usando i rumori e le esche per seminare il caos tra i loro ranghi. Fango e mimetizzazione ti permettono di scagliare i nemici prima di scivolare di nuovo nell'ombra.

Sentiero del Giaguaro

Il tuo stile di gioco si focalizza sulla caccia e sul combattimento. Colpisci i tuoi nemici con una ferocia senza rivali, sfruttando la tua agilità e la tua forza negli scontri ravvicinati.

Sentiero dell'Aquila

Il tuo stile di gioco si concentra sullo studio del nemico. Osserva i tuoi avversari da lontano, esplorando l'ambiente per pianificare il tuo prossimo attacco. Avanza con disinvoltura e attacca i nemici dalla lunga distanza.

Ogni percorso sbloccherà inoltre una serie di ricompense che non saranno disponibili in nessun altro modo. Includeranno anche abilità come "Jaguar Rage" o "Eagle Sight", oltre ad armi e abiti specifici. Ricordiamo che Shadow of the Tomb Raider è atteso il 14 settembre su PS4, Xbox One e PC.