Shadow of the Tomb Raider: Lara Croft protagonista del trailer di lancio

Questa settimana segna il ritorno nei negozi di Lara Croft con Shadow of the Tomb Raider: per l'occasione Square-Enix ha pubblicato il trailer di lancio del gioco, epico finale della trilogia iniziata nel 2013 con Tomb Raider e proseguita nel 2015 con Rise of the Tomb Raider.

Nei giorni scorsi il publisher ha pubblicato anche due nuovi trailer dedicati alla Modalità Foto e alle ottimizzazioni previste su Xbox One X, tra cui il supporto per la risoluzione 4K e le tecnologie HDR e True 3D Audio Dolby Atmos. Se non avete giocato con i precedenti episodi potete dare uno sguardo allo Story Trailer che riassume gli eventi accaduti in Tomb Raider e Rise of the Tomb Raider.

La recensione di Shadow of the Tomb Raider sarà online oggi pomeriggio alle 15:00 sulle pagine di Everyeye.it mentre il gioco arriverà nei negozi il 14 settembre nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC. In questa nuova avventura Lara Croft si troverà alle prese con una antica profezia Maya che se non fermata in tempo potrebbe scatenare una vera e propria apocalisse...