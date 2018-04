Shadow of the Tomb Raider: Lara dovrà fermare un'apocalisse Maya

Con un nuovo messaggio pubblicato su Twitter, Square Enix ha svelato i primi dettagli sul contesto narrativo di Shadow of the Tomb Raider, confermando che Lara Croft dovrà vedersela con una profezia Maya.

"Vesti i panni di Lara Croft in Shadow of the Tomb Raider mentre cercherà di fermare un'apocalisse Maya" si legge nel messaggio pubblicato sull'account Twitter di Tomb Raider. Come potete vedere a fondo pagina, il tweet è accompagnato da un breve teaser basato sullo stesso artwork pubblicato poche settimane fa da Square Enix: già in quel caso si poteva sospettare la presenza delle profezie Maya all'interno della nuova avventura di Lara Croft, ma adesso ne abbiamo la conferma definitiva.

Il primo teaser trailer pubblicato nella tarda serata del 14 marzo, invece, ci permetteva di dare uno sguardo più approfondito alle ambientazioni e ai nemici da fronteggiare nel corso dell'avventura. Per avere ulteriori dettagli sul gioco, comunque, basterà attendere il 27 aprile, data in cui Square Enix svelerà nuove informazioni sul gameplay e sulla storia.

Ricordiamo che Shadow of the Tomb Raider è atteso per il prossimo 14 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, mentre non c'è alcuna traccia di una versione Nintendo Switch. Voi cosa vi aspettate dalla nuova avventura di Lara Croft?