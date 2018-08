Shadow of the Tomb Raider: il Making of arriva nelle sale americane il 12 settembre

In vista del lancio ormai prossimo, Square Enix ha annunciato di aver stretto una partnership con Coca Cola per pubblicizzare Shadow of the Tomb Raider, il nuovo capitolo della serie a opera di Eidos Montreal.

L'accordo fra le due aziende porterà la celebre esploratrice nei cinema americani il prossimo 12 settembre con il Making of di Shadow of the Tomb Raider. Come rivelato nel trailer dell'evento che trovate in apertura di notizia, la proiezione sarà incentrata sulle origini di Lara Croft ma includerà anche video del dietro le quinte e diverse sequenze inedite tratte dal nuovo capitolo della serie. Che ne pensate di questa singolare iniziativa di Square Enix e Coca Cola?

Ricordiamo ai lettori di Everyeye che Shadow of the Tomb Raider sarà disponibile a partire dal 14 settembre 2018 su Playstation 4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X e PC nelle edizioni Standard, Croft e Ultimate. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla nuova avventura di Lara Croft, sulle nostre pagine trovate gli ultimi trailer pubblicati da Square Enix dedicati ai combattimenti, alle meccaniche stealth, alle sessioni esplorative e alla città di Paititi (l'hub centrale del gioco). Per essere sempre aggiornati sul titolo, vi consigliamo di tenere d'occhio l'apposita scheda.